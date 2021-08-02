Ополчение Донецкой Народной Республики (ДНР) сможет не только отразить возможное наступление украинских силовиков, но и перейти в контрнаступление. Об этом 2 августа заявил глава ДНР Денис Пушилин, передает РИА Новости

Украинские силовики обстреляли ДНР из минометов © Facebook, Операція об'єднаних сил

Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта велись в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствовали представители ДНР и ЛНР. Однако Украина заявила, что необходимо выбрать другую площадку и приезжать в Минск больше не намерена. Также переговоры ведутся в нормандском формате — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

Нельзя исключать, что Киев не возобновит полноценные боевые действия в регионе, учитывая тотальную зависимость Украины от Запада, засилье неонацистских группировок и ухудшающееся социально-экономическое положение страны.