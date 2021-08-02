Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 2 августа заявил, что Великобританию на «Крымской платформе» представит министр обороны страны Бен Уоллес. Его слова в кулуарах форума «Украина 30. Имидж Украины» прозвучали в эфире телеканала «Украина 24»

Сергей «Паук» Троицкий призвал американских рокеров переезжать на ПМЖ в Крым © кадр из видео Украина.ру

При этом министр отметил, что ключевое значение имеет количество и география стран, которые принимают участие, поскольку «государство демонстрирует свое отношение и берет на себя соответствующие обязательства».

Также Кулеба пообещал раскрыть детали о приглашенных «чуть позже».

В 2021 году Украина отметит 30-летие независимости. Торжественные мероприятия запланированы на 22, 23 и 24 августа. 23 августа во всех областных центрах поднимутся большие флаги Украины, а также начнется первый саммит так называемой «Крымской платформы». 24 августа пройдет военный парад.Ранее сообщалось, что на реализацию плана мероприятий по подготовке и празднованию 30-й годовщины независимости Украины планируется потратить 5,4 млрд гривен (около 16 млрд рублей).