«Мы немного позднее откроем список, кто от какого государства будет принимать участие. Но сейчас я могу сказать, что от Великобритании будет министр обороны, что само по себе является символичным и четко указывает на безопасность и проблему, созданную российской оккупацией Крыма», — заявил он.
При этом министр отметил, что ключевое значение имеет количество и география стран, которые принимают участие, поскольку «государство демонстрирует свое отношение и берет на себя соответствующие обязательства».
Также Кулеба пообещал раскрыть детали о приглашенных «чуть позже».
В 2021 году Украина отметит 30-летие независимости. Торжественные мероприятия запланированы на 22, 23 и 24 августа. 23 августа во всех областных центрах поднимутся большие флаги Украины, а также начнется первый саммит так называемой «Крымской платформы». 24 августа пройдет военный парад.Ранее сообщалось, что на реализацию плана мероприятий по подготовке и празднованию 30-й годовщины независимости Украины планируется потратить 5,4 млрд гривен (около 16 млрд рублей).