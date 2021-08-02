«22 августа состоится новая премия "Национальная легенда". Это новая государственная награда и новая традиция. Украина будет чествовать своих гениев и аплодировать им тогда, когда аплодисменты им нужны, когда они еще могут их слышать. За то, что они приносили славу под сине-желтым флагом», — сказал он.
По словам Зеленского, с 1991 года независимость Украины формировали личности, «благодаря которым все знают о живописи, музыке, театре, балете, литературе, кино, науке и спорте Украины». В частности, президент выделил Валерия Лобановского, Богдана Ступку, Николая Амосова, Бориса Патона, Леонида Каденюка, Бронислава Борондукова и Леонида Быкова.
В 2021 году Украина отметит 30-летие независимости. Торжественные мероприятия запланированы на 22, 23 и 24 августа. 23 августа во всех областных центрах поднимутся большие флаги Украины, а также начнется первый саммит так называемой «Крымской платформы». 24 августа пройдет военный парад.
Ранее сообщалось, что на реализацию плана мероприятий по подготовке и празднованию 30-й годовщины независимости Украины планируется потратить 5,4 млрд гривен (около 16 млрд рублей).