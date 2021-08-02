В частности, в ролике украинцы и иностранцы ведут беседу с неким образом. В основном к Украине обращаются, как к молодой женщине. С ней разговаривают как с лучшей подругой и второй половинкой. В ролике также есть образ военного и ребенка.
«Мне нужно тебе что-то сказать. У тебя просто нереальный голос. Знаешь, мы с тобой уже взрослые и я могу тебе сказать. Лучше, чем ты никто не готовит. Они (картины) очень красивые, красивые, как ты. С тобой так легко и так классно. Не плачь, говорю тебе, я вернусь. Кажется, я влюбился в тебя. Я не могу без тебя. Ты нравишься мне. Ты у меня единственная», — говорится в видео.
Также в ролике молодой влюбленный обращается якобы к своей девушке, говоря по-русски — «Подожди, я забыл сказать тебе главное». Потом он продолжает на украинском — «Я люблю тебя, Украина». В целом во всем видео только одна фраза прозвучала на русском.
В 2021 году Украина отметит 30-летие независимости. Торжественные мероприятия запланированы на 22, 23 и 24 августа. 23 августа во всех областных центрах поднимутся большие флаги Украины, а также начнется первый саммит так называемой «Крымской платформы». 24 августа пройдет военный парад.