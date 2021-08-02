Ранее стало известно, что представители сборной Белоруссии попытались депортировать из Токио легкоатлетку Кристину Тимановскую. До этого Национальный олимпийский комитет Белоруссии (НОК) объявил об исключении Тимановской из сборной в связи с эмоционально-психологическим состоянием.
По словам спортсменки, тренеры без предупреждения включили ее в состав эстафеты 4x400 метров, при том что она специализируется на коротких дистанциях.
Девушка обратилась за помощью в Международный Олимпийский комитет (МОК).
В настоящий момент спортсменка уже подала документы на предоставление убежища. Сейчас она находится в Токио. Возвращаться в Белоруссию спортсменка боялась потому, что ее уже показали в «разносных сюжетах пропагандистских телеканалов».
Польша, в свою очередь, уже готова принять спортсменку и позволить ей продолжить карьеру, сообщил официальный представитель МИД страны Марцин Пшидач.
«Польша готова помочь Кристине Тимановской, белорусской спортсменке, которой режим Лукашенко приказал вернуться с Олимпийских игр в Минск. Ей предложили гуманитарную визу, и она может продолжить свою спортивную карьеру в Польше, если она того пожелает», — написал Пшидач в Twitter.
Тем временем, как сообщают СМИ, муж и ребенок Тимановской уже покинули Белоруссию и находятся в Киеве.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, если результатов на Олимпиаде в Токио у белорусских спортсменов не будет — в страну им «лучше не возвращаться».