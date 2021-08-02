Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская попросила политического убежища в Польше. Об этом рассказал представитель Белорусского фонда спортивной солидарности Александр Опейкин, передает «Настоящее время»

Ранее стало известно, что представители сборной Белоруссии попытались депортировать из Токио легкоатлетку Кристину Тимановскую. До этого Национальный олимпийский комитет Белоруссии (НОК) объявил об исключении Тимановской из сборной в связи с эмоционально-психологическим состоянием.

По словам спортсменки, тренеры без предупреждения включили ее в состав эстафеты 4x400 метров, при том что она специализируется на коротких дистанциях.

Сборную Белоруссии обвинили в попытке депортации бегуньи Тимановской из Токио © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

В настоящий момент спортсменка уже подала документы на предоставление убежища. Сейчас она находится в Токио. Возвращаться в Белоруссию спортсменка боялась потому, что ее уже показали в «разносных сюжетах пропагандистских телеканалов».

Польша, в свою очередь, уже готова принять спортсменку и позволить ей продолжить карьеру, сообщил официальный представитель МИД страны Марцин Пшидач.

«Польша готова помочь Кристине Тимановской, белорусской спортсменке, которой режим Лукашенко приказал вернуться с Олимпийских игр в Минск. Ей предложили гуманитарную визу, и она может продолжить свою спортивную карьеру в Польше, если она того пожелает», — написал Пшидач в Twitter.

Тем временем, как сообщают СМИ, муж и ребенок Тимановской уже покинули Белоруссию и находятся в Киеве.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, если результатов на Олимпиаде в Токио у белорусских спортсменов не будет — в страну им «лучше не возвращаться».