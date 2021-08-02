Представители Южной Кореи, Австралии и Новой Зеландии приедут на Украину для участия в «Крымской платформе». Об этом 2 августа заявил глава государства Владимир Зеленский на форуме, который транслировали украинские телеканалы

«Крымская платформа» и генерал Вейротер

По словам Зеленского, свое участие подтвердили 29 стран. При этом он отметил, что этот список пока не окончательный.

Украина считает Крым своей территорией и надеется на присоединение полуострова. Ранее Зеленский анонсировал проведение саммита, на котором планируют принять конкретные решения относительно присоединения Крыма к России. Он состоится 23 августа 2021 года.

Пресс-секретарь министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что все усилия Украины по присоединению Крыма являются нелегитимными и воспринимается Москвой как «угроза агрессии против двух субъектов Российской Федерации».