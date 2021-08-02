«Мы возвращаем Крым в мировую повестку дня, чтобы вернуть его домой, в Украину. Свое участие в саммите уже подтвердили США, Великобритания, Польша, Турция, страны Балтии, Франция, Германия и другие страны Евросоюза, Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея», — заявил он.
По словам Зеленского, свое участие подтвердили 29 стран. При этом он отметил, что этот список пока не окончательный.
Украина считает Крым своей территорией и надеется на присоединение полуострова. Ранее Зеленский анонсировал проведение саммита, на котором планируют принять конкретные решения относительно присоединения Крыма к России. Он состоится 23 августа 2021 года.
Пресс-секретарь министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что все усилия Украины по присоединению Крыма являются нелегитимными и воспринимается Москвой как «угроза агрессии против двух субъектов Российской Федерации».