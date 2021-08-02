Внештатный советник главы Офиса президента Украины Тимофей Милованов 1 августа на своей странице в Facebook рассказал, как скрывал побои, полученные от экс-министра финансов и бывшего секретаря СНБО Александра Данилюка

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Он заверил, что система проверки в аэропорту Чикаго идентифицировала его лицо, «несмотря на синяк и заплывший глаз». Проверяющий багаж сотрудник аэропорта, по словам Милованова, пошутил, что политика в большинстве стран — это физическое дело.

В минувшие выходные Милованов сообщил, что вернулся в США, чтобы преподавать математику докторантам в Питтсбургском университете. В своем новом посте экс-министр рассказал, что не был в США с ноября 2020 года и все это время преподавал онлайн. По словам Милованова, технически он нарушил требования грин-карты о нахождении в США большую часть года.

На прошлой неделе появилась информация о драке Милованова и Данилюка. Ссора произошла на дне рождении Данилюка из-за его недопуска к конкурсу на должность главы Бюро экономической безопасности. Главой комиссии является Милованов.