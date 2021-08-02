«Мой первый день в США. Я спал. Дорога из Киева в Питтсбург заняла более суток. В "Борисполь" я выехал где-то в 4:30, а домой попал в 5 утра по Киеву. Фингал мой расцвел, и в "Борисполе" я купил очки, чтобы его спрятать. Дешевых не было, но я и не искал. Поэтому Армани за 120 евро (больше 10 тысяч рублей — ред.)», — написал Милованов.
Он заверил, что система проверки в аэропорту Чикаго идентифицировала его лицо, «несмотря на синяк и заплывший глаз». Проверяющий багаж сотрудник аэропорта, по словам Милованова, пошутил, что политика в большинстве стран — это физическое дело.
В минувшие выходные Милованов сообщил, что вернулся в США, чтобы преподавать математику докторантам в Питтсбургском университете. В своем новом посте экс-министр рассказал, что не был в США с ноября 2020 года и все это время преподавал онлайн. По словам Милованова, технически он нарушил требования грин-карты о нахождении в США большую часть года.
На прошлой неделе появилась информация о драке Милованова и Данилюка. Ссора произошла на дне рождении Данилюка из-за его недопуска к конкурсу на должность главы Бюро экономической безопасности. Главой комиссии является Милованов.