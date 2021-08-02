В Днепропетровской области таксисты облили пассажира зеленкой за неоплату проезда. Об этом в понедельник, 2 августа, сообщило издание «КП в Украине»

Инцидент произошел в городе Каменское (бывший Днепродзержинск) 31 июля.

По словам местного жителя, таксисты наказали пассажира за то, что он не оплатил проезд. Мужчину облили зеленкой, а затем высадили из автомобиля и оставили посреди улицы.

Умывайся! Охрана одесского ТЦ наказала посетителя зеленкой © culturemeter.od.ua

Другие же признались, что трудно судить о ситуации, не зная полной истории.

Ранее сообщалось, что в жительница Харькова поскандалила с таксистом из-за использования украинского языка — мужчине не понравилось, что девушка говорила на украинском по телефону в его автомобиле.