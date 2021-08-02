Инцидент произошел в городе Каменское (бывший Днепродзержинск) 31 июля.
По словам местного жителя, таксисты наказали пассажира за то, что он не оплатил проезд. Мужчину облили зеленкой, а затем высадили из автомобиля и оставили посреди улицы.
Пользователи соцсетей по-разному отреагировали на произошедшее. Многие назвали методы таксистов «дикарскими», некоторые усомнились в том, что таксисты работают легально.
Другие же признались, что трудно судить о ситуации, не зная полной истории.
Ранее сообщалось, что в жительница Харькова поскандалила с таксистом из-за использования украинского языка — мужчине не понравилось, что девушка говорила на украинском по телефону в его автомобиле.