Перформанс был приурочен к Международному дню борьбы с раком легких, который отмечается 1 августа. Проект «Диктор закашлялся» был создан компанией «Рош Украина» при поддержке Киевского метрополитена. Это первый в стране случай использования объявления в метро для социального перформанса.
«Рак легкого — один из самых распространенных видов в мире и в Украине, но в информационном пространстве на эту проблему не обращают внимания. Поэтому мы решили громко заявить о ней среди привычного шума прибытия поездов, разговоров пассажиров и объявлений в метро», — рассказал организатор проекта, директор департамента развития системы здравоохранения «Рош Украина» Максим Проскуров
По его словам, рак легкого ежегодно забирает жизни более 9 тысяч украинцев. Люди часто игнорируют симптомы, и около 70% пациентов попадают к врачу уже на поздних стадиях.
На станциях звучали стандартные объявления, вроде «Уважаемые пассажиры! В кассовом зале работают автоматы для оплаты проезда банковской картой», но в конце сообщениях диктор громко кашлял и призывал следить за своим здоровьем.