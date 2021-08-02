В метро Киева прошла необычная акция – пассажиры могли услышать, как диктор внезапно кашляет во время объявления. Об этом в понедельник, 2 августа, сообщил на странице в Facebook Киевский метрополитен

Коронавирус на Украине стал уносить больше жизней, чем рак © РИА Новости, Игорь Маслов / Перейти в фотобанк

«Рак легкого — один из самых распространенных видов в мире и в Украине, но в информационном пространстве на эту проблему не обращают внимания. Поэтому мы решили громко заявить о ней среди привычного шума прибытия поездов, разговоров пассажиров и объявлений в метро», — рассказал организатор проекта, директор департамента развития системы здравоохранения «Рош Украина» Максим Проскуров

По его словам, рак легкого ежегодно забирает жизни более 9 тысяч украинцев. Люди часто игнорируют симптомы, и около 70% пациентов попадают к врачу уже на поздних стадиях.

На станциях звучали стандартные объявления, вроде «Уважаемые пассажиры! В кассовом зале работают автоматы для оплаты проезда банковской картой», но в конце сообщениях диктор громко кашлял и призывал следить за своим здоровьем.