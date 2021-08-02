Украинский автор и исполнитель Павел Зибров выразил негодование по поводу анонса концерта своего коллеги Олега Винника на канале «Интер» на русском языке. Соответствующий пост артист выложил в Facebook 1 августа

«Сегодня моему возмущению нет предела и не хватает слов на украинском языке. Переключал телевизионные каналы и случайно попал на рекламу концерта Олега Винника на канале "Интер", который, кстати, с удовольствием буду смотреть, но… Вернемся к рекламе, которая звучала из уст Олега на украинском языке и также бегущая строка и его прямая речь тоже на украинском и вдруг… — за кадром голос диктора все это переводит на русский язык», — написал Зибров.

Возмутило артиста и то, что все включенные в анонс концерта Винника песни оказались русскоязычными, а что еще хуже — произошло все это — накануне празднования Дня независимости Украины.

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Претензии Зиброва не остались без ответа, первый заместитель председателя Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Валентин Коваль написал, что анонс не является рекламой, а значит — не подпадает под норму закона о языке.