Наводнения, которые в июле 2021 года обрушились на многие страны мира, станут масштабнее. Об этом 2 августа рассказал украинский астролог Влад Росс, передает «Главред»

Украинский астролог назвал дату начала обострения в Донбассе © Скриншот с эфира MY.UA

«Потому в ближайшие два года таких потопов, как в этом году, не будет. А в этом году из-за того, что Юпитер был в Рыбах до 27 июля, тонули Германия, Китай, Япония и другие страны», — пояснил Росс.

Он предостерег не расслабляться, поскольку уровень мирового океана будет повышаться, что для некоторых стран и городов представит угрозу.

«В частности, Амстердам, Лондон и Венеция уйдут на дно морское. Нострадамус вообще предсказывал, что Париж будет омываться мировым океаном. Британии не будет — она превратится из одного острова в четыре. Санкт-Петербург уйдет на дно. Кардинально изменится карта Европы. Кроме того, Эдгар Кейси говорил, что восточного побережья Америки не будет, то есть не будет части США — Вашингтон и все территории рядом с ним будут на дне», — заверил Росс.

Астролог считает, что все это должно случиться к 2050 году.

«Причем произойдет это очень неожиданно. Уровень мирового океана будет повышаться не постепенно, а резко. Особенно после 2047 года — внезапно на несколько метров вверх поднимется мировой океан, может быть, даже на десяток метров», — прогнозирует Росс.

На Украине, по словам астролога, также есть места, которым грозит затопление.

«Например, та часть Одессы, которая находится возле Куяльника, вся уйдет под воду. Останется только высокая точка Одессы, а это — центр города. Для Украины самые опасные места в плане затопления: Херсонская и Николаевская области, Вилково уйдет на дно Дуная, утонет часть Одессы, Мариуполь. Все эти "грибовки", "крыжановки" и "фонтанки" уйдут на дно. Куяльницкий лиман при этом соединится с Черным морем, и не будет поселка Котовск», — предупредил эксперт.

Климатологи прогнозируют, что аномальные дожди, накрывшие Европу в июле 2021 года и спровоцировавшие катастрофические наводнения, будут выпадать все чаще и станут привычным явлением.