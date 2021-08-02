Переговоры по иранской ядерной сделке в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий возобновятся после инаугурации нового президента Ирана. Об этом сообщил постоянный представитель России в Вене Михаил Ульянов, передает 2 августа газета «Известия»

Лавров раскритиковал выход США из ядерной сделки с Ираном © POOL / POOL / Перейти в фотобанк

«Мы не знаем, какие изменения в иранских подходах могут произойти с учетом прихода к власти нового президента, формирования нового правительства. Нельзя исключать, что взгляды иранской стороны на некоторые из обсуждавшихся в Вене вопросов подвергнутся корректировкам. Мы ничего об этом пока не знаем», — заявил дипломат.

При этом, по словам Ульянова, новая сделка по иранской ядерной программе невозможна, и альтернативы ее восстановлению в первоначальном виде нет.

В то же время дипломат отметил, что чем дольше Иран будет уходить от переговоров и выполнения обязательств по первоначальной сделке, тем дольше страна будет находиться под действием санкций со стороны западных государств.

На прошлой неделе США заявили, что готовы вернуться к переговорам по ядерной сделке с Ираном, как только в Тегеране завершится процесс передачи президентской власти после выборов главы государства.

Инаугурация нового иранского президента запланирована на 5 августа.