Постпред добавил, что точная дата переговоров пока неизвестна. Он также отметил, что новое руководство Ирана, вероятно, скорректирует позицию страны по некоторым вопросам в рамках сделки.
«Мы не знаем, какие изменения в иранских подходах могут произойти с учетом прихода к власти нового президента, формирования нового правительства. Нельзя исключать, что взгляды иранской стороны на некоторые из обсуждавшихся в Вене вопросов подвергнутся корректировкам. Мы ничего об этом пока не знаем», — заявил дипломат.
При этом, по словам Ульянова, новая сделка по иранской ядерной программе невозможна, и альтернативы ее восстановлению в первоначальном виде нет.
В то же время дипломат отметил, что чем дольше Иран будет уходить от переговоров и выполнения обязательств по первоначальной сделке, тем дольше страна будет находиться под действием санкций со стороны западных государств.
На прошлой неделе США заявили, что готовы вернуться к переговорам по ядерной сделке с Ираном, как только в Тегеране завершится процесс передачи президентской власти после выборов главы государства.
Инаугурация нового иранского президента запланирована на 5 августа.