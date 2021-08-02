Главный инфекционист США Энтони Фаучи 1 августа объяснил скачок заболеваемости коронавирусом в стране. По его словам, это связано с тем, что около 100 миллионов граждан до сих пор не прошли вакцинацию, сообщает ABC News

Коронавирус против Украины: вирус медленно возвращается, а вакцина достается киевлянам © AFP, Sergei SUPINSKY Президент страны Джо Байден допускал введение обязательной вакцинации от COVID-19 для всех жителей страны. Глава Белого дома в ходе выступления, посвященного новым шагам властей в борьбе с пандемией коронавируса, отметил, что пока не знает, может ли ввести обязательную вакцинацию для американцев правительство страны, однако, подчеркнул он, это могут сделать как местные власти, так и предприятия на местах.