«Если вы посмотрите на рост числа заражений, то увидите, что среднесуточный показатель за последнюю неделю значительно вырос <…> Правда в том, что у нас в стране есть 100 миллионов человек, которые имеют право на вакцинацию, но не вакцинируются. Мы наблюдаем вспышку заражений среди непривитых», — пояснил он.
Президент страны Джо Байден допускал введение обязательной вакцинации от COVID-19 для всех жителей страны. Глава Белого дома в ходе выступления, посвященного новым шагам властей в борьбе с пандемией коронавируса, отметил, что пока не знает, может ли ввести обязательную вакцинацию для американцев правительство страны, однако, подчеркнул он, это могут сделать как местные власти, так и предприятия на местах.