Работы по техническому обеспечению безопасности литовского участка внешних границ Евросоюза обойдутся в 500 тысяч евро. Об этом 1 августа сообщила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте на встрече с еврокомиссаром по внутренним делам Илвой Йоханссон, которая находится в Вильнюсе с рабочим визитом, говорится на сайте МВД Литвы

Мигранты, стена и немножко концлагеря. Политические тучи над границей Белоруссии и ЕС © REUTERS, Janis Laizans

«Одна из необходимых мер, которую мы должны принять немедленно, — это установка физического барьера между Литвой и Согласно предварительным подсчетам, только технические мероприятия по усилению контроля границы обойдутся примерно в 500 тысяч евро», — сказала Билотайте.

Еврокомиссар в свою очередь поддержала решение Литвы установить физический барьер на границе с Белоруссией и пообещала выделить Литве 10-12 миллионов евро на реализацию мер по охране границы и решение миграционного кризиса.

Ранее глава Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что власти стран-участниц рассмотрят возможность введения санкций против тех, кто занимается ввозом нелегальных мигрантов из Белоруссии на территорию объединения. Он также подчеркнул, что Евросоюз осуждает «белорусский режим» за использование беженцев и мигрантов в качестве инструмента для достижения политических целей.