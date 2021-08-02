«Думаю, стратегически вопрос "Северного потока-2" уже решен, думаю, что США и Германия определились с этим проектом. Нам стоит, например, требовать и просить у США особый статус союзника вне НАТО», — сказал эксперт.
Семенюк считает, что президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит поднять эту тему на предстоящей встрече с американским коллегой Джо Байденом.
«Очевидно, что это не будет сделано за один день, но положить начало такой амбициозной цели, я думаю, президент Зеленский мог бы» — отметил он.
По словам эксперта, после запуска «Северного потока-2» якобы возрастет угроза национальной безопасности Украины, при этом газотранспортная система страны на данный момент «уже как использованный материал».
Изначально строительство «Северного потока-2» должно было завершиться в конце 2019 года, однако этому воспрепятствовали санкции со стороны США, из-за которых работу над проектом вынуждены были завершить некоторые европейские компании, в частности, швейцарский владелец трубоукладчика Allseas. Тем не менее на прошлой неделе оператор проекта «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG заявил о готовности газопровода на 99%.
В Москве неоднократно заявляли, что проект является коммерческим, а меры США против него связывали с нечестной конкуренцией.