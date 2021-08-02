В условиях достройки «Северного потока-2» Киев должен потребовать у США статус основного союзника вне НАТО. Об этом заявил 1 августа в эфире телеканала «Украина 24» украинский политический эксперт Тарас Семенюк

Американский эксперт объяснил, почему США тоже выгоден «Северный поток-2» © РИА Новости, Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанк

Семенюк считает, что президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит поднять эту тему на предстоящей встрече с американским коллегой Джо Байденом.

«Очевидно, что это не будет сделано за один день, но положить начало такой амбициозной цели, я думаю, президент Зеленский мог бы» — отметил он.

По словам эксперта, после запуска «Северного потока-2» якобы возрастет угроза национальной безопасности Украины, при этом газотранспортная система страны на данный момент «уже как использованный материал».

Изначально строительство «Северного потока-2» должно было завершиться в конце 2019 года, однако этому воспрепятствовали санкции со стороны США, из-за которых работу над проектом вынуждены были завершить некоторые европейские компании, в частности, швейцарский владелец трубоукладчика Allseas. Тем не менее на прошлой неделе оператор проекта «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG заявил о готовности газопровода на 99%.

В Москве неоднократно заявляли, что проект является коммерческим, а меры США против него связывали с нечестной конкуренцией.