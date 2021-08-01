Представители сборной Белоруссии попытались депортировать из Токио легкоатлетку Кристину Тимановскую. Об этом 1 августа сообщили в Telegram-канале Фонда спортивной солидарности

«Представители белорусской нацкоманды депортируют легкоатлетку, ей срочно купили билет на самолет, теперь везут с вещами в аэропорт. Завтра у нее должен был состояться старт на 200 метров, представители сборной ее не допускают и отправляют в Минск», — написали в Telegram-канале.

Тихановская призвала США ввести «самые сильные» санкции против Белоруссии © Facebook, Светлана Тихановская объявил об исключении Тимановской из сборной в связи с эмоционально-психологическим состоянием.

Накануне бегунья сообщила в Instagram, что тренеры без предупреждения включили ее в состав эстафеты 4x400 метров, притом что она специализируется на коротких дистанциях.