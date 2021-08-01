«Представители белорусской нацкоманды депортируют легкоатлетку, ей срочно купили билет на самолет, теперь везут с вещами в аэропорт. Завтра у нее должен был состояться старт на 200 метров, представители сборной ее не допускают и отправляют в Минск», — написали в Telegram-канале.
Ранее Национальный олимпийский комитет Белоруссии (НОК) объявил об исключении Тимановской из сборной в связи с эмоционально-психологическим состоянием.
Накануне бегунья сообщила в Instagram, что тренеры без предупреждения включили ее в состав эстафеты 4x400 метров, притом что она специализируется на коротких дистанциях.