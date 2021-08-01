Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев 1 августа прокомментировал РИА Новости слова кандидата в канцлеры Германии от консервативного блока ХДС/ХСС Армина Лашета о готовности ввести санкции против России в случае использования газопровода «Северный поток – 2» как геополитического оружия против Украины

Кандидат в канцлеры ФРГ пригрозил РФ санкциями из-за Украины © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

«Надо понимать контекст, в котором была озвучена данная позиция, а именно — интервью польской газете. Аудитория соответствующая, жестко антироссийская, отсюда и тональность комментария. В целом он воспроизводит известную германскую позицию, ничего нового», — пояснил Косачев.

По словам вице-спикера Совфеда, тема транзита газа будет определяться следующими факторами: объемами закупок Европой газа у РФ, обуславливающим необходимость транзита, и техническим состоянием украинской части трубопровода, определяющим его конкурентоспособность.

Ранее США и Германия пришли к компромиссу по «Северному потоку-2». Согласно договоренностям, американская сторона не будет препятствовать завершению строительства газопровода в территориальных водах Германии, а ФРГ возьмет на себя обязательства по продлению действующего контракта на транзит российского газа через территорию Украины. В случае если Москва откажется подписывать с Киевом соответствующий договор или будет использовать объект для политического давления, против нее будут введены санкции.