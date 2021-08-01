Ранее Лашет в интервью польскому изданию Rzeczpospolita заявил, что Германия потребует ввести санкции против российского проекта «Северный поток – 2» в случае «агрессивных действий» против Украины.
«Надо понимать контекст, в котором была озвучена данная позиция, а именно — интервью польской газете. Аудитория соответствующая, жестко антироссийская, отсюда и тональность комментария. В целом он воспроизводит известную германскую позицию, ничего нового», — пояснил Косачев.
По словам вице-спикера Совфеда, тема транзита газа будет определяться следующими факторами: объемами закупок Европой газа у РФ, обуславливающим необходимость транзита, и техническим состоянием украинской части трубопровода, определяющим его конкурентоспособность.
Ранее США и Германия пришли к компромиссу по «Северному потоку-2». Согласно договоренностям, американская сторона не будет препятствовать завершению строительства газопровода в территориальных водах Германии, а ФРГ возьмет на себя обязательства по продлению действующего контракта на транзит российского газа через территорию Украины. В случае если Москва откажется подписывать с Киевом соответствующий договор или будет использовать объект для политического давления, против нее будут введены санкции.