Представитель Израиля, 24-летний гимнаст Артём Долгопят завоевал золотую медаль в вольных упражнениях. Об этом 1 августа сообщил championat.com

Свитолина принесла Украине первую медаль в теннисе на Олимпиаде © sports.ru

Серебро в вольных упражнениях присудили испанскому спортсмену Рэйдерли Сапате. Бронза у представителя Китая Сяо Жотэна.

Россиянин Никита Нагорный занял седьмое место.

Ранее мужская сборная Украины заняла 7-е место в командном многоборье по спортивной гимнастике.

Артем Долгопят родился в Днепре, в детстве начал заниматься спортивной гимнастикой. В 12 лет он с семьей переехал в Израиль. Ранее спортсмен завоевал звание двукратного серебряного призера чемпионата мира, чемпиона и призера чемпионата Европы.