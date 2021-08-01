Судьи оценили выступление Долгопята в 14,933 балла. Это первое золото Израиля на Олимпиаде в Токио и второе в истории сборной Израиля за всю историю игр.
Серебро в вольных упражнениях присудили испанскому спортсмену Рэйдерли Сапате. Бронза у представителя Китая Сяо Жотэна.
Россиянин Никита Нагорный занял седьмое место.
Ранее мужская сборная Украины заняла 7-е место в командном многоборье по спортивной гимнастике.
Артем Долгопят родился в Днепре, в детстве начал заниматься спортивной гимнастикой. В 12 лет он с семьей переехал в Израиль. Ранее спортсмен завоевал звание двукратного серебряного призера чемпионата мира, чемпиона и призера чемпионата Европы.