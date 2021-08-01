Президент Украины Владимир Зеленский не может предъявить избирателям серьезные успехи в экономике. Об этом в комментарии изданию «Главред» 31 июля сказал украинский политолог Виктор Таран

НАБУ завело дело на Шмыгаля из-за трат COVID-фонда © Кабинет министров Украины

«Фактически, Зеленский попал в ту же ловушку, что и Порошенко три года назад. Тогда пятому президенту закидали — язык и томос (создание раскольнической "Православной церкви Украины". — Ред.) на хлеб не намажешь. То же самое сейчас можно забросить и Зеленскому — "Большое строительство" и "инстаграмные видосики" на хлеб не намажешь», — заявил Таран.

Таран отметил, что Зеленский из-за неудовлетворительных социально-экономических показателей хочет сменить главу правительства Дениса Шмыгаля.

По мнению политолога, после отставки главы МВД Арсена Авакова Зеленский готов начать кадровые перестановки. Ключевую роль при определении нового главы Кабмина будут играть персональные связи с президентом, также на его выбор повлияет визит Зеленского в Вашингтон, предположил Таран.