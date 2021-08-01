По словам Лашета, соглашение по СП-2 между США и ФРГ включает в себя инструмент, с помощью которого они смогут «совместно привлечь Россию к ответственности за деструктивную деятельность».
«Если Россия снова предпримет агрессивные действия против Украины, Германия примет меры на национальном уровне и выступит за штрафные меры в рамках Европейского союза», — заявил кандидат в канцлеры ФРГ.
Он добавил, что приоритетом внешней политики Германии должна быть «приверженность суверенитету и безопасности Украины».
Ранее США и Германия пришли к компромиссу по «Северному потоку-2». Согласно договоренностям, американская сторона не будет препятствовать завершению строительства газопровода в территориальных водах Германии, а ФРГ возьмет на себя обязательства по продлению действующего контракта на транзит российского газа через территорию Украины. В случае если Москва откажется подписывать с Киевом соответствующий договор или будет использовать объект для политического давления, против нее будут введены санкции.