Если Россия будет использовать «Северный поток – 2» как «геополитическое оружие» против Украины, Германия потребует от ЕС ввести против нее санкции. Об этом кандидат в канцлеры ФРГ от консервативного блока ХДС/ХСС Армин Лашет сказал в интервью польской газете Rzeczpospolita, передает издание Die Welt 31 июля

«Северный поток – 2»: Осталось уложить 1% труб, «Газпром» обещает увеличить поставки газа в Европу после запуска проекта © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

«Если Россия снова предпримет агрессивные действия против Украины, Германия примет меры на национальном уровне и выступит за штрафные меры в рамках Европейского союза», — заявил кандидат в канцлеры ФРГ.

Он добавил, что приоритетом внешней политики Германии должна быть «приверженность суверенитету и безопасности Украины».

Ранее США и Германия пришли к компромиссу по «Северному потоку-2». Согласно договоренностям, американская сторона не будет препятствовать завершению строительства газопровода в территориальных водах Германии, а ФРГ возьмет на себя обязательства по продлению действующего контракта на транзит российского газа через территорию Украины. В случае если Москва откажется подписывать с Киевом соответствующий договор или будет использовать объект для политического давления, против нее будут введены санкции.