Америке нужна нормализация в Европе, спокойный тыл для переноса своей главной деятельности, в том числе и военной, в Азию. И поэтому и запрос сменился, считает эксперт.
«Сейчас и у Вашингтона, и у старых европейцев, в первую очередь у Парижа и Берлина, запрос, адресованный Киеву, — это не обострять ситуацию, найти способ урегулирования конфликта на Донбассе. Вот, собственно, об этом в ближайшем будущем и пойдёт речь», — указал Станкевич.
По его словам, здесь меньше препятствий ожидается со стороны Соединённых Штатов Америки и Европы, и больше проблем может быть у самого президента Украины Владимира Зеленского.
Если он даже захочет мирного урегулирования в ближайшее время, совсем не факт, что у него получится это сделать из-за большого внутреннего сопротивления со стороны украинских радикалов, и в этом случае понадобятся дополнительные усилия со стороны Вашингтона, Берлина и Парижа, чтобы помочь Владимиру Зеленскому справиться с радикальным сопротивлением в его собственной стране, считает специалист.
Собеседник издания выразил надежду, что на эту тему президент Украины также будет говорить и в ходе своих зарубежных поездок.
Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.