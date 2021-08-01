До сих пор НАТО и вообще евро-атлантическую коалицию устраивала позиция Украины как передового окопа в активном сдерживании России, как они это называли. Но сейчас ставки изменились. Об этом рассказал политик и политолог Сергей Станкевич в интервью изданию Украина.ру

Сергей Станкевич о статье Путина и о том, что разделило украинцев и русских © РИА Новости, Владимир Песня

«Сейчас и у Вашингтона, и у старых европейцев, в первую очередь у Парижа и Берлина, запрос, адресованный Киеву, — это не обострять ситуацию, найти способ урегулирования конфликта на Донбассе. Вот, собственно, об этом в ближайшем будущем и пойдёт речь», — указал Станкевич.

По его словам, здесь меньше препятствий ожидается со стороны Соединённых Штатов Америки и Европы, и больше проблем может быть у самого президента Украины Владимира Зеленского.

Если он даже захочет мирного урегулирования в ближайшее время, совсем не факт, что у него получится это сделать из-за большого внутреннего сопротивления со стороны украинских радикалов, и в этом случае понадобятся дополнительные усилия со стороны Вашингтона, Берлина и Парижа, чтобы помочь Владимиру Зеленскому справиться с радикальным сопротивлением в его собственной стране, считает специалист.

Собеседник издания выразил надежду, что на эту тему президент Украины также будет говорить и в ходе своих зарубежных поездок.

Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.