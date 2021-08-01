Ранее некоторые украинские эксперты посчитали, что после запуска газопровода «Балканский поток» Украина лишилась оплаты за транзит 25 млрд кубометров газа, это уже больше, чем прогнозируемые потери от «Северного потока-2». «Балканский поток» является продолжением российского трубопровода «Турецкий поток» и соединяет Венгрию с Сербией. С 1 октября по нему начнутся поставки газа венгерским потребителям в обход Украины.
«Ну, вы не подсказывайте Украине идеи (Смеется.), а то начнут и его критиковать. На самом деле в свое время «Турецкий поток» тоже критиковался. Но морская часть его уже давно построена, и сухопутная часть уже действительно достроена до Венгрии. «Северный поток-2» физически еще не достроен, и у Украины есть некая иллюзия, что если поднажать, поплакать, поговорить, то что-нибудь, может быть, они успеют», — пояснил эксперт.
самое главное заключается в том, что, когда «Северный поток-2» достроят, начнется борьба за эту выплату Украине, а там уже не будет привязки — «Северный поток-2» или «Турецкий поток», притом что первый «Северный поток» тоже лишил Украину существенной части транзита, указал Симонов.
Уже не будет борьбы с «Северным потоком-2», а будет борьба за сохранение какого-то объема транзита, попытка выжать хоть что-то, заключил собеседник издания.
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