В свое время «Турецкий поток» тоже критиковался со стороны Киева. Но морская часть его уже давно построена, и сухопутная часть уже действительно достроена до Венгрии. Об этом рассказал гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов в интервью изданию Украина.ру

Константин Симонов. Кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

«Ну, вы не подсказывайте Украине идеи (Смеется.), а то начнут и его критиковать. На самом деле в свое время «Турецкий поток» тоже критиковался. Но морская часть его уже давно построена, и сухопутная часть уже действительно достроена до Венгрии. «Северный поток-2» физически еще не достроен, и у Украины есть некая иллюзия, что если поднажать, поплакать, поговорить, то что-нибудь, может быть, они успеют», — пояснил эксперт.

самое главное заключается в том, что, когда «Северный поток-2» достроят, начнется борьба за эту выплату Украине, а там уже не будет привязки — «Северный поток-2» или «Турецкий поток», притом что первый «Северный поток» тоже лишил Украину существенной части транзита, указал Симонов.

Уже не будет борьбы с «Северным потоком-2», а будет борьба за сохранение какого-то объема транзита, попытка выжать хоть что-то, заключил собеседник издания.

Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.