Может быть, со временем Украина войдёт в Союзное государство России и Белоруссии в качестве третьего участника. Но упаси нас Бог искусственно формировать этот чувствительный процесс. Об этом рассказал известный российский политик и политолог Сергей Станкевич в интервью изданию Украина.ру

Сергей Станкевич о статье Путина и о том, что разделило украинцев и русских © РИА Новости, Владимир Песня Владимир Путин назвал трагедией возникшую в последние годы стену между Россией и Украиной, которые являются частями одного исторического и духовного пространства.

Эксперт отметил, что ни к историческому переделу, ни к перекройке карты Россия не призывает, потому что она признает реалии, поэтому братские народы должны существовать в двух дружественных государствах.

«Президент Путин склонен называть нас и сейчас, и в XXI веке, именно так — одним народом. Это не самая плохая политическая концепция, но я бы предпочёл, чтобы её в первую очередь последовательно проводили в жизнь сами украинцы. Чтобы они чаще и громче нас говорили: «Эй, русские в Москве, мы с вами один народ!» Хорошо бы, чтобы эта идея овладела украинскими умами, а мы бы подхватывали», — считает Станкевич.

И важно сейчас, чтобы наше чувство единения порождало политические последствия в виде мира и партнёрства, потому что ощущать братство или не ощущать братство — это вопрос личных эмоций, а вот партнёрство предлагается всерьёз и надолго, заключил собеседник издания.

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