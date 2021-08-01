Приход секретаря СНБО Алексея Данилова на место главы МВД был бы большой системной ошибкой власти, поскольку Данилов для МВД чужой, а чужих в МВД не любят. Об этом рассказал директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев в интервью изданию Украина.ру

Андрей Золотарев: кто он © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" Арсен Аваков. На его место был назначен глава комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский.

Вопрос о том, как Аваков добился лояльности полицейского истеблишмента, это отдельная история, но он сумел это сделать, а Данилов точно бы не справился, подчеркнул эксперт.

«А Данилов… Ну, будет сидеть в кресле, будет подписывать бумаги. Но его реальное влияние на положение дел… Скорее, результат для власти может быть обратным желаемому», — считает Золотарев.

Туда, учитывая реалии украинского МВД, должен заходить человек, которого система примет. Если система не примет, он с первого же дня столкнется с сопротивлением и саботажем, заключил собеседник издания.

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