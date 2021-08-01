Ранее Зеленский уволил трех заместителей председателя СБУ, а перед этим в отставку подал министр МВД Арсен Аваков. На его место был назначен глава комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский.
Вопрос о том, как Аваков добился лояльности полицейского истеблишмента, это отдельная история, но он сумел это сделать, а Данилов точно бы не справился, подчеркнул эксперт.
«А Данилов… Ну, будет сидеть в кресле, будет подписывать бумаги. Но его реальное влияние на положение дел… Скорее, результат для власти может быть обратным желаемому», — считает Золотарев.
Туда, учитывая реалии украинского МВД, должен заходить человек, которого система примет. Если система не примет, он с первого же дня столкнется с сопротивлением и саботажем, заключил собеседник издания.
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