Если Россия будет поднимать вопрос о том, что границы советских республик формировались искусственно, это может привести к тому, что и ее границы захотят пересмотреть. Об этом рассказал украинский политолог Руслан Бизяев в интервью изданию Украина.ру

Руслан Бизяев: кто он © Facebook, Руслан Бизяев Владимир Путин напомнил о предложении первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака о том, что республики — учредители СССР при выходе из Союза должны вернуться в те границы, в которых они в него вступали, а все остальные территориальные приобретения — «это предмет для обсуждения, переговоров».

«Скажите, пожалуйста, в каком году к Российской империи присоединился Кенигсберг? Каким образом современная РФ получила Южный Сахалин и Курилы? Не в результате ли Второй мировой войны? Причем Япония до сих пор не признает вопрос северных территорий. Про Калининград я вообще молчу. Если Львов, Ивано-Франковск и Тернополь не входили в состав Украины, то там хотя бы этнические украинцы жили. Скажите, пожалуйста, сколько в Кенигсберге было этнических русских?», — задается вопросом эксперт.

Бизяев считает, что смысл статьи Путина об Украине стоит рассматривать в том, что сейчас будет борьба двух концепций — общей Большой Евразии и Атлантической хартии, в рамках которой тема Украины может качнуть ситуацию в ту или иную сторону.

Единственный непонятный вопрос этой статьи состоит в том, почему она была продублирована на украинском языке, учитывая, что на Украине все знают и понимают русский, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.