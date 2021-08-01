Ранее в своей статье об Украине президент Владимир Путин напомнил о предложении первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака о том, что республики — учредители СССР при выходе из Союза должны вернуться в те границы, в которых они в него вступали, а все остальные территориальные приобретения — «это предмет для обсуждения, переговоров».
«Скажите, пожалуйста, в каком году к Российской империи присоединился Кенигсберг? Каким образом современная РФ получила Южный Сахалин и Курилы? Не в результате ли Второй мировой войны? Причем Япония до сих пор не признает вопрос северных территорий. Про Калининград я вообще молчу. Если Львов, Ивано-Франковск и Тернополь не входили в состав Украины, то там хотя бы этнические украинцы жили. Скажите, пожалуйста, сколько в Кенигсберге было этнических русских?», — задается вопросом эксперт.
Бизяев считает, что смысл статьи Путина об Украине стоит рассматривать в том, что сейчас будет борьба двух концепций — общей Большой Евразии и Атлантической хартии, в рамках которой тема Украины может качнуть ситуацию в ту или иную сторону.
Единственный непонятный вопрос этой статьи состоит в том, почему она была продублирована на украинском языке, учитывая, что на Украине все знают и понимают русский, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.