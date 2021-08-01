В Туркмении ситуация плюс-минус получше, чем в Таджикистане. Это связано с тем, что это вообще очень закрытая страна с достаточно жёсткой системой. Об этом рассказал президент Центра стратегических коммуникаций (Россия) Дмитрий Абзалов в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Абзалов: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Удар по Туркмении — это серьёзный удар по Китаю за счёт того, что китайские коллеги имеют свои серьёзные цели в Узбекистане, поэтому вполне возможно, что американцы могут попробовать воспользоваться ситуацией, для того чтобы просто усилить давление на Поднебесную, рассуждает эксперт.

«Там есть западный газопровод, с которым активно работает Пекин, кроме того, с Узбекистаном есть договорённость, а это, я напоминаю, энергодобывающая страна», — указал Абзалов.

С этой точки зрения удар в две после Казахстана самые энергообеспеченные страны Средней Азии может привести к очень серьёзным проблемам, если единый фронт не будет выстроен, но Узбекистан это может подтолкнуть к реинтеграции из-за необходимости усиления воинского контингента на границе, кроме того, это синхронизация действий с Таджикистаном, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.