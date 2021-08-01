В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками запрещенного в РФ движения «Талибан», которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли.
Удар по Туркмении — это серьёзный удар по Китаю за счёт того, что китайские коллеги имеют свои серьёзные цели в Узбекистане, поэтому вполне возможно, что американцы могут попробовать воспользоваться ситуацией, для того чтобы просто усилить давление на Поднебесную, рассуждает эксперт.
«Там есть западный газопровод, с которым активно работает Пекин, кроме того, с Узбекистаном есть договорённость, а это, я напоминаю, энергодобывающая страна», — указал Абзалов.
С этой точки зрения удар в две после Казахстана самые энергообеспеченные страны Средней Азии может привести к очень серьёзным проблемам, если единый фронт не будет выстроен, но Узбекистан это может подтолкнуть к реинтеграции из-за необходимости усиления воинского контингента на границе, кроме того, это синхронизация действий с Таджикистаном, заключил собеседник издания.
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