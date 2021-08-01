Российская политика в отношении Афганистана должна быть схожа с той, которая осуществляется в Сирии. Речь идет о поддержке официального правительства, сил безопасности, за исключением военного присутствия. Об этом рассказал руководитель Центра изучения афганской политики (ЦИАП) Андрей Серенко в интервью изданию Украина.ру

Андрей Серенко: кто он © предоставлено Андреем Серенко Мария Захарова.

Военное присутствие в Афганистане России не нужно, но поддержка афганских сил безопасности в части подготовки командиров и поставки военно-технического оборудования необходима, подчеркнул эксперт.

«Любое появление российского военного городка вызовет волну ненависти и негодования. Афганцы до сих пор не могут простить России время военной оккупации. Оно им дорого обошлось. По их данным, за время советского военного присутствия погибло до 1,5 млн афганских граждан, а еще около 5 млн стали беженцами», — указал Серенко.

То, что талибы приезжают в Москву и пьют чай с российскими дипломатами, ничего не значит. Талибы исповедуют принцип пророка Мухаммеда о том, что война есть обман, тем более можно обманывать неверных, пояснил политолог.

Победа «Талибана» России стратегически невыгодна, потому что она приведет к ослаблению ее позиций не только в Афганистане, но и к популяризации идей джихада среди российских мусульман, заключил собеседник издания.

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