Уход США из Афганистана — это проект не афганский, а сугубо внутриамериканский. Об этом рассказал руководитель Центра изучения афганской политики (ЦИАП) Андрей Серенко в интервью изданию Украина.ру

Андрей Серенко: кто он © предоставлено Андреем Серенко

Эксперт объяснил, что при Бараке Обаме предполагался более ответственный вывод войск на достаточно длительной перспективе, но потом пришел Дональд Трамп, который в отношении Америки разрушил очень многое, разрушил и отношения Америки с Афганистаном, и нынешней команде Джо Байдена ничего другого не оставалось, кроме как продолжить этот курс, поскольку все и так было разрушено.

Кроме того, в американском общественном мнении был определенный запрос на прекращение войны, и власти США на этот запрос ориентировались, уточнил политолог.

«США просто всех поставили перед фактом. Это было связано с особенностями внутриполитического процесса в США, борьбой за голоса избирателей, жесткой конкуренцией между республиканцами и демократами, запросом американской элиты на свержение Трампа и так далее. Америка была занята своими внутренними делами, причем очень горячими. Им было плевать и на Афганистан, и на своих союзников», — констатировал Серенко.

Более того, не только Афганистан и НАТО стали заложниками этого внутриполитического кризиса, но и все страны региона, включая Россию и Китай, заключил собеседник издания.

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