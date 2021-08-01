«Надо более умеренно вести себя. Я понимаю, что нам не доставало все это время субъектности во внешней политике. Но субъектность же не достигается только такими пафосными и резонансными заявлениями либо неуступчивостью какой-то», — сказал эксперт.
Субъектность, по его словам, достигается целым комплексом мероприятий: начиная от экономики, военного дела и дипломатии, которая должна быть не эмоциональной, а умной.
«Это не значит, что мы должны разворачиваться, психовать и говорить: "Уйдем"… Вот этого делать не надо. Судя по некоторым заявлениям, какие-то мысли шальные такие бродят, скажем так. В головах некоторых, по крайней мере, спикеров власти», — сказал политолог.
Он также подчеркнул, что Украина должна иметь более четкую позицию, а западные партнеры должны понимать, в чем интерес страны и что они ей должны.