У Украины должна быть более четкая позиция, чтобы западные партнеры понимали, в чем ее интерес и что они ей должны. Об этом 29 июля в интервью каналу «Знай 24» заявил украинский политолог Вадим Карасев

«Надо более умеренно вести себя. Я понимаю, что нам не доставало все это время субъектности во внешней политике. Но субъектность же не достигается только такими пафосными и резонансными заявлениями либо неуступчивостью какой-то», — сказал эксперт.

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«Это не значит, что мы должны разворачиваться, психовать и говорить: "Уйдем"… Вот этого делать не надо. Судя по некоторым заявлениям, какие-то мысли шальные такие бродят, скажем так. В головах некоторых, по крайней мере, спикеров власти», — сказал политолог.

Он также подчеркнул, что Украина должна иметь более четкую позицию, а западные партнеры должны понимать, в чем интерес страны и что они ей должны.