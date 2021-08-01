Эксперт заявила, что пиццу можно рассматривать как полезный продукт, вопрос в качестве используемых продуктов и дозировке. Ллеуэлин-Уотерс рекомендовала есть это блюдо не чаще, чем раз в неделю.
«Отдавайте предпочтение качественной пицце, богатой питательными веществами, а не еде из "Макдоналдса"», — сказала она.
Не чаще раза в неделю диетолог предложила баловаться сладким. Лучше всего его готовить самостоятельно, тогда в организм не попадет лишняя химия и можно будет точно знать, сколько сахара вы употребили.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ВО ВРЕМЯ ЛГБТ-ВЕЧЕРИНКИ: ОФИС ПРЕЗИДЕНТА ЗАМИНИРОВАН — СМИ.
При этом алкоголь Ллеуэлин-Уотерс разрешила пить чаще — несколько раз в неделю, но ограничиваясь одним-двумя бокалами в день. Главное, уточнила диетолог, чтобы между днями, когда вы пьете спиртное, были полностью «сухие» дни.