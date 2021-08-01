Британский диетолог Кейт Ллеуэлин-Уотерс (Kate Llewellyn-Waters) назвала недельную порцию сладостей, пиццы и алкоголя для желающих питаться правильно. Ее процитировало на днях Daily Mail

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«Отдавайте предпочтение качественной пицце, богатой питательными веществами, а не еде из "Макдоналдса"», — сказала она.

Не чаще раза в неделю диетолог предложила баловаться сладким. Лучше всего его готовить самостоятельно, тогда в организм не попадет лишняя химия и можно будет точно знать, сколько сахара вы употребили.

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При этом алкоголь Ллеуэлин-Уотерс разрешила пить чаще — несколько раз в неделю, но ограничиваясь одним-двумя бокалами в день. Главное, уточнила диетолог, чтобы между днями, когда вы пьете спиртное, были полностью «сухие» дни.