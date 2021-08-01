«Мне с ней (с Кароль — ред.) трудно было. Мы давно уже не сотрудничаем. Над фильмом "Сила любви" мы с ней нормально поработали. А вот на "Голосе" у нее была куча каких-то дурных идей. Задача была одна — победить. И для этого все средства были хороши, но мне они не очень подходили. Например, поет мальчик песню, она ему вдруг вцепила мак — символ 8 мая», — рассказал Боднарчук.
На его слова артистка отреагировала коротко и емко: «Урод».
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Поклонники вспомнили, что продюсер и певица часто публично ссорились из-за того, что расходились во мнениях, но раньше им в итоге все же удавалось прийти к общему знаменателю.