Сейчас Меладзе в браке с певицей Альбиной Джанабаевой, когда у пары родился очередной ребенок, они переехали в особняк в элитном поселке Millennium Park. Стоимость его оценивается в 600 млн рублей, а место называют подмосковной Венецией — из-за парка со скульптурами и искусственными каналами.
Теперь семейство живет неподалеку от Константина Меладзе и Веры Брежневой, а в распоряжении у многодетных родителей есть собственный пруд, аллея для прогулок и отдельная кладовая для солений и заготовок. Супруги утверждают, что по хозяйству им никто не помогает.
«Агата сейчас на грудном вскармливании. Я с малышкой, Валера помогает. Пока что не представляем, чтобы какая-то чужая женщина брала нашего ребенка на руки. В прошлом году, во время пандемии, вообще весь персонал распустили. Убирались и готовили каждый день с утра до вечера. Я, конечно, тогда озверела!» — рассказала Джанабаева.
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Примечательно, что три дочери от первого брака Валерия Меладзе ни разу не были в его новом доме. Первая супруга Ирина Меладзе тяжело пережила уход мужа к другой.
Кстати, свой творческий путь Меладзе начинал на Украине, где учился в Николаевском кораблестроительном институте имени С. О. Макарова, там же впервые и стал солистом местной институтской группы «Апрель».