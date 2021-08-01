Как объяснил американист Дмитрий Дробницкий в интервью изданию Украина.ру, российские власти поставили олигархов перед выбором: либо уезжаете из страны, либо становитесь системными игроками и реализовываете государственные проекты

Президент Украины Владимир Зеленский приступил к проведению деолиграхизации страны. В интервью изданию Украина.ру американист Дмитрий Дробницкий рассказал, как этот проект был реализован в России.

«Ещё Ельцин поговаривал о том, что олигархи должны быть удалены от Кремля, эта политика потихонечку проводилась, но непоследовательно, а при Путине поставлена достаточно жёсткая программа, и проводилась она последовательно, без перегибов. У олигархов отсюда 2 пути: либо выезжают из страны или с частью своих денег, или без них, как вышло с Березовским, что он оказался без копейки, либо они постепенно становятся системными государственными мужами и работают на государство, и раз Кремль сказал «надо!», значит, капитаны бизнеса отвечают «есть!» и никаких слов не говорят. Конечно, они до сих пор некие вольности себе позволяют, но в целом задача систематизации национальной олигархизации в России завершена», — заявил он. «До буквы «Я» дойдем»: Данилов рассказал о планах Зеленского по борьбе с олигархами © пресс-служба президента Украины / пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк

Дробницкий уточнил, что у России есть строгий план — страна должна стать настолько суверенно развитой, чтобы её никто тронуть не мог, чтобы никакие санкции её вообще не задевали.

«У каждого из олигархов есть целая гора заданий, которые они обязаны сделать для России через 5-15-20 лет, и это постепенно делается, и мы это видим. Когда возникают срочные задания, тоже находится очень богатый человек из числа 0,1% населения страны, и он это задание берёт, как, например, было с Крымским мостом. Надо «Газпрому» дать очень неприятное задание по газификации России, чего он никогда делать не хотел, но он будет это делать. Почему? Потому что иначе ты не системный игрок, ты не принадлежишь к этому кругу, и отсюда у тебя остаётся только один путь — всё бросать и сваливать, а вместо тебя поставят другого, как поставили вместо Ходарковского», — объяснил эксперт.