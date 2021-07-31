«Турецкий поток» уже нанес украинской газотранспортной системе существенный ущерб. Он изъял весь транзит газа в Турцию, Болгарию и Грецию, практически весь транзит в Румынию, а с октября — и в Венгрию. Об этом рассказал специалист по вопросам энергетики Дмитрий Марунич в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Марунич. Кто он © Украина.ру/Нина Зотина

Турецкий поток» уже завершен, власти Турции не обязаны следовать правилам газовой директивы ЕС, которая, в частности, запрещает владельцам загружать трубопровод более чем на 50%, поэтому с них, как говорится, «взятки гладки», пояснил эксперт.

«С чем тут уже бороться? Нужно было давить на Анкару, но на Анкару давление малоэффективно или даже невозможно. А на ФРГ в силу ряда причин можно давить. С Германией также можно торговаться», — считает Марунич.

Чисто экономический проект газопровода «Северный поток — 2» сталкивается с ожесточенным противодействием США из-за политической слабости современной Европы, это хорошо видно в сравнении с проектом газопровода «Турецкий поток», заключил собеседник издания.

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