Украина и США активно борются против «Северного потока — 2», но ничего не говорят о «Турецком потоке», хотя его продолжение — «Балканский поток» — уже начинает поставлять газ в Венгрию.
Турецкий поток» уже завершен, власти Турции не обязаны следовать правилам газовой директивы ЕС, которая, в частности, запрещает владельцам загружать трубопровод более чем на 50%, поэтому с них, как говорится, «взятки гладки», пояснил эксперт.
«С чем тут уже бороться? Нужно было давить на Анкару, но на Анкару давление малоэффективно или даже невозможно. А на ФРГ в силу ряда причин можно давить. С Германией также можно торговаться», — считает Марунич.
Чисто экономический проект газопровода «Северный поток — 2» сталкивается с ожесточенным противодействием США из-за политической слабости современной Европы, это хорошо видно в сравнении с проектом газопровода «Турецкий поток», заключил собеседник издания.
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