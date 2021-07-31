ВМС Великобритании продолжат заходить в «территориальные воды Украины», об этом во время слушаний в Палате общин заявил глава МИД страны Доминик Рааб, комментируя инцидент с эсминцем Defender возле Крыма.
Эксперт пояснил, что после этого судно-нарушитель отконвоируют в ближайший порт, и там будут составлены претензионные документы на команду.
«Если при задержании команда не окажет сопротивления, то всё закончится мирно и просто, их через сорок восемь часов отпустят вместе с судном. Хуже, если будут какие-то акты сопротивления, тогда возможны жертвы. Всё это плохо», — указал Станкевич.
Всё это серьёзно отравляет вообще всю обстановку вокруг Чёрного моря, но есть надежда, что и натовское руководство, особенно американское руководство, которое сейчас в духе нового женевского курса старается не допускать обострения конфронтации с Россией, остановит такого рода провокации, и ничего подобного не произойдёт, заключил собеседник издания.
Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.