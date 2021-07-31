Слишком резонансной стала провокация с эсминцем «Дефендер», поэтому любой следующий такого рода проход практически наверняка обернётся задержанием судна-нарушителя. Об этом рассказал политик и политолог Сергей Станкевич в интервью изданию Украина.ру

Сергей Станкевич рассказал о перспективе большой войны Украины с Россией © РИА Новости, Владимир Песня Доминик Рааб, комментируя инцидент с эсминцем Defender возле Крыма.

Эксперт пояснил, что после этого судно-нарушитель отконвоируют в ближайший порт, и там будут составлены претензионные документы на команду.

«Если при задержании команда не окажет сопротивления, то всё закончится мирно и просто, их через сорок восемь часов отпустят вместе с судном. Хуже, если будут какие-то акты сопротивления, тогда возможны жертвы. Всё это плохо», — указал Станкевич.

Всё это серьёзно отравляет вообще всю обстановку вокруг Чёрного моря, но есть надежда, что и натовское руководство, особенно американское руководство, которое сейчас в духе нового женевского курса старается не допускать обострения конфронтации с Россией, остановит такого рода провокации, и ничего подобного не произойдёт, заключил собеседник издания.

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