За пределами 2024 года у России нет никаких юридических обязательств по транзиту газа через Украину. Поэтому непонятно, на основании чего Москва должна платить Киеву компенсацию. Об этом рассказал гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов в интервью изданию Украина.ру

Константин Симонов о том, как США и Германия политизировали «Северный поток-2» © РИА Новости, Нина Зотина

Эксперт подчеркнул, что именно Украина по многим позициям разорвала экономические отношения с Россией и отказалась от поставок некоторых видов товаров.

«Мы могли бы сказать: вот вы отказываетесь поставлять нам двигатели с «Мотор Сич» — платите компенсации. Мы же остались без движков, у нас возникли сложности. А на основании чего Украина решила, что ей полагаются какие-то компенсации? Я понимаю эмоции: Россия не будет качать через нас газ, заплатите два миллиарда. Но мы тоже можем сказать: заплатите нам хотя бы те деньги, которые вы взяли при Януковиче и не вернули. Эти три миллиарда хотя бы верните — есть решение английского суда», — категоричен Симонов.

Поэтому Киев разгоняет политические эмоции, его представители будут ездить по брюсселям и вашингтонам, говорить «Россия нам должна», и их там поддержат, потому что если Россия заплатит за Украину, то европейским и американским старшим товарищам за нее платить не придется, добавил специалист.

Но почему именно Россия должна это делать — никакой ясности нет, заключил собеседник издания.

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