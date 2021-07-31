Ранее в Офисе президента Украины подтвердили, что обсуждается в том числе финансовая компенсация Киеву за строительство «Северного потока-2». Также появились сведения, что Украина требует политических гарантий, т.е. фактически речь идет об «обмене» «Северного потока-2» на «возврат» Донбасса и Крыма.
Эксперт подчеркнул, что именно Украина по многим позициям разорвала экономические отношения с Россией и отказалась от поставок некоторых видов товаров.
«Мы могли бы сказать: вот вы отказываетесь поставлять нам двигатели с «Мотор Сич» — платите компенсации. Мы же остались без движков, у нас возникли сложности. А на основании чего Украина решила, что ей полагаются какие-то компенсации? Я понимаю эмоции: Россия не будет качать через нас газ, заплатите два миллиарда. Но мы тоже можем сказать: заплатите нам хотя бы те деньги, которые вы взяли при Януковиче и не вернули. Эти три миллиарда хотя бы верните — есть решение английского суда», — категоричен Симонов.
Поэтому Киев разгоняет политические эмоции, его представители будут ездить по брюсселям и вашингтонам, говорить «Россия нам должна», и их там поддержат, потому что если Россия заплатит за Украину, то европейским и американским старшим товарищам за нее платить не придется, добавил специалист.
Но почему именно Россия должна это делать — никакой ясности нет, заключил собеседник издания.
Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.