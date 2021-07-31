Ранее США и Германия пришли к компромиссу по «Северному потоку-2». Согласно договоренностям, американская сторона не будет препятствовать завершению строительства газопровода в территориальных водах Германии, а ФРГ возьмет на себя обязательства по продлению действующего контракта на транзит российского газа через территорию Украины. В случае если Москва откажется подписывать с Киевом соответствующий договор или будет использовать объект для политического давления, против нее будут введены санкции.
На самом деле «Северный поток-2» для американцев становится важнее, так как им надо, чтобы европейские союзники смогли восстановить свои экономики, подчеркнул эксперт.
«Мне кажется, на Украине нет понимания этого вопроса. Свои же энергоресурсы американцы продают в Юго-Восточную Азию, где цены выше, чем в Европе. "Северный поток-2" — это механизм экономической защиты союзников. Европейцы боятся оказаться в ситуации дефицита энергии, когда экономика будет требовать всё больше и больше», — указал Злобин.
Но позицию Украины тоже можно понять. Если "Северный поток-2" начнёт функционировать, то очень сложно будет что-то изменить, именно поэтому Зеленский сегодня так активизировался по этому вопросу, добавил политолог.
Обменять «Северный поток-2» на Донбасс ему не удастся, но договориться о каких-то гарантиях поставок российских энергоносителей через Украину или о возможности для западных правительств перекрывать газопровод, или ставить под санкции уже действующие поставки вполне возможно, заключил собеседник издания.
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