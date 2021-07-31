Америке важно, чтобы европейские союзники, которые представляют часть нового атлантического блока Джо Байдена, не попадали в ситуацию, когда их восстанавливающиеся после коронавируса экономики столкнутся с энергетическим дефицитом. Об этом рассказал американо-российский политолог Николай Злобин в интервью изданию Украина.ру

Николай Злобин: кто он © РИА Новости, Нина Зотина

На самом деле «Северный поток-2» для американцев становится важнее, так как им надо, чтобы европейские союзники смогли восстановить свои экономики, подчеркнул эксперт.

«Мне кажется, на Украине нет понимания этого вопроса. Свои же энергоресурсы американцы продают в Юго-Восточную Азию, где цены выше, чем в Европе. "Северный поток-2" — это механизм экономической защиты союзников. Европейцы боятся оказаться в ситуации дефицита энергии, когда экономика будет требовать всё больше и больше», — указал Злобин.

Но позицию Украины тоже можно понять. Если "Северный поток-2" начнёт функционировать, то очень сложно будет что-то изменить, именно поэтому Зеленский сегодня так активизировался по этому вопросу, добавил политолог.

Обменять «Северный поток-2» на Донбасс ему не удастся, но договориться о каких-то гарантиях поставок российских энергоносителей через Украину или о возможности для западных правительств перекрывать газопровод, или ставить под санкции уже действующие поставки вполне возможно, заключил собеседник издания.

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