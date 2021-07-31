Не хочется злословить, но украинская дипломатия сейчас просто проваливается. Вместо прямого диалога с Россией по вопросу продолжения газового транзита они занимаются непонятно чем. Об этом рассказал немецкий политолог Александр Рар в интервью изданию Украина.ру

Александр Рар: США и Европа опасаются возвращения России-империи и потому ведут борьбу за Донбасс © РИА Новости, Михаил Климентьев

Украинская дипломатия ставит цели, которых просто невозможно добиться, подчеркнул эксперт.

«Как можно у Германии требовать деньги не понятно за что? Германия уже сделала то, что могла сделать, чтобы потоки российского газа продолжали идти через Украину. Киеву нужно об этом договариваться напрямую с Москвой, Германия здесь при чем? Германия не будет платить, если газ не пойдет по территории Украины. Киев должен стремиться к тому, чтобы стать надежным транзитером», — уверен Рар.

Если Украина при помощи Германии проведет реконструкцию своих газовых сетей, по которым Россия будет перекачивать газ на Запад, от этого выиграют все, но всего этого нужно добиваться с помощью коммерческих предложений, а не силовыми методами, убежден политолог.

Германия готова помогать, но за воздух она платить никому ничего не собирается, заключил собеседник издания.

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