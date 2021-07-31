Ранее Зеленский уволил трех заместителей председателя СБУ, а перед этим в отставку подал министр МВД Арсен Аваков. На его место был назначен глава комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский
Это может закончиться политическим кризисом с вероятностью досрочных выборов. Поэтому не исключено, что Аваков и подал в отставку, чтобы снять с себя ответственность за возможные активные протесты, рассуждает эксперт.
«И тем самым он сможет попытаться возобновить себя как политического игрока, выступив с каким-то новым проектом», — указал Молчанов.
Если новый министр не сможет взять под контроль ультраправые группировки, то контроль над ними сохранит Аваков, но пока что у него огромные ресурсы, контроль над улицей, и так просто он их не отдаст, заключил собеседник издания.
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