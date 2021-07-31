Осенью, вероятно, начнутся протесты с участием праворадикалов из-за «формулы Штайнмайера», и будет интересно посмотреть, как новый глава МВД будет их контролировать, потому что есть версии, что вряд ли он сможет удержать ситуацию под контролем. Об этом рассказал украинский политолог Кирилл Молчанов в интервью изданию Украина.ру

Кирилл Молчанов: кто он © Facebook, Денис Жарких Денис Монастырский

Это может закончиться политическим кризисом с вероятностью досрочных выборов. Поэтому не исключено, что Аваков и подал в отставку, чтобы снять с себя ответственность за возможные активные протесты, рассуждает эксперт.

«И тем самым он сможет попытаться возобновить себя как политического игрока, выступив с каким-то новым проектом», — указал Молчанов.

Если новый министр не сможет взять под контроль ультраправые группировки, то контроль над ними сохранит Аваков, но пока что у него огромные ресурсы, контроль над улицей, и так просто он их не отдаст, заключил собеседник издания.

Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.