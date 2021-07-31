Ранее Зеленский уволил трех заместителей председателя СБУ, а перед этим в отставку подал министр МВД Арсен Аваков. На его место был назначен глава комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский.
Эксперт считает отставку Авакова была требованием Зеленского к американцам, потому что ему нужно готовиться к перевыборам, и он пытается зачистить те ключевые министерства, которые, в частности, будут влиять на результат выборов.
«Второе: все-таки Аваков является скрытым, ну или даже совсем не скрытым куратором нацбатов, вот этих самых радикальных военизированных подразделений, которые, в частности, были влиты в МВД. Именно они являются основной силой уличных агрессивных акций, которые давят на Зеленского. Соответственно, Зеленскому нужен во главе МВД свой человек. Вот и вся конструкция пока», — констатировал Баширов.
Собеседник издания добавил, что ничего хорошего про Авакова сказать нельзя, поскольку это враг России, который поддерживал националистические батальоны и преступления, которые они совершали в Донбассе.
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