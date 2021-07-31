Совершенно точно то, что Арсен Аваков ушел с поста главы МВД Украины после того, как поговорил с представителями США. Об этом рассказал политтехнолог Марат Баширов в интервью изданию Украина.ру

Марат Баширов: кто он © РИА Новости, Алексей Куденко Арсен Аваков. На его место был назначен глава комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский.

Эксперт считает отставку Авакова была требованием Зеленского к американцам, потому что ему нужно готовиться к перевыборам, и он пытается зачистить те ключевые министерства, которые, в частности, будут влиять на результат выборов.

«Второе: все-таки Аваков является скрытым, ну или даже совсем не скрытым куратором нацбатов, вот этих самых радикальных военизированных подразделений, которые, в частности, были влиты в МВД. Именно они являются основной силой уличных агрессивных акций, которые давят на Зеленского. Соответственно, Зеленскому нужен во главе МВД свой человек. Вот и вся конструкция пока», — констатировал Баширов.

Собеседник издания добавил, что ничего хорошего про Авакова сказать нельзя, поскольку это враг России, который поддерживал националистические батальоны и преступления, которые они совершали в Донбассе.

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