Мы можем только гадать, с чем связана отставка глава МВД Украины Арсена Авакова, учитвая, что четкой и однозначной позиции по Авакову на Банковой не было. Об этом рассказал директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев в интервью изданию Украина.ру

Андрей Золотарев: кто он © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" Арсен Аваков. На его место был назначен глава комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский.

Известно, что было две группы в окружении президента: одна считала, что Авакову пора уходить, а другая считала, что накануне достаточно сложной и горячей осени избавляться от него — это шаг рискованный, рассуждает эксперт.

«Так или иначе, за эту произошло нечто, та соломинка, переломившая спину верблюду. Мы можем только гадать, что это было. Возможно, приезд временного поверенного по делам США Кента, возможно, после Берлина осознание того, что придется-таки выполнять Минские соглашения, негатив по отношению к которым у Авакова — общеизвестный факт», — указал Золтоарев.

Изначально рассматривался вариант убрать Авакова, переставить его в вице-премьеры или премьер-министры, чтобы он сохранил контроль над МВД, очевидно, что все идет не по этому сценарию, подчеркнул политолог.

Безусловно, отставка Аваков будет работать не на понижение, а на повышение политической температуры, заключил собеседник издания.

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