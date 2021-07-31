Смысл статьи президента России Владимира Путина об Украине стоит рассматривать в том, что сейчас будет борьба двух концепций — общей Большой Евразии и Атлантической хартии. Об этом рассказал украинский политолог Руслан Бизяев в интервью изданию Украина.ру

Руслан Бизяев: кто он © Facebook, Руслан Бизяев Владимир Путин назвал трагедией возникшую в последние годы стену между Россией и Украиной, которые являются частями одного исторического и духовного пространства.

В рамках этой концепции тема Украины — это одна из тем, которая может качнуть ситуацию в ту или иную сторону, условно говоря, удастся ли Атлантической хартии построить новую «линию Пилсудского» или в течение ближайших 10 лет мы увидим общеевропейский рынок от Владивостока до Бреста, указал эксперт.

«Путин четко прочертил те «красные линии», которые он видит для себя: мы не будем проектом анти-Украина, но мы не позволим, чтобы Украина оторвалась от России и стала частью западного мира. Это такое переосмысление Беловежских соглашений», — считает Бизяев.

Ключевой момент этой статьи состоит в том, что Россия не будет анти-Украиной, но при этом Путин не дал рецепт — ни по Донбассу, ни по Крыму, просто констатировал факт, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.