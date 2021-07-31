Благо, что наконец-то белорусские власти поняли и хотя бы приостановили членство нашей республики в этом антибелорусском проекте, подчеркнул эксперт.
«Недопустимо историю белорусского народа уподоблять библейской истории и искать какую-то обетованную землю за пределами своей Русской цивилизации. Не надо идти ни на Запад, ни на Восток, надо уметь обустраивать собственную землю, надо исходить не из химерических европейских ценностей, а из собственных национальных интересов и уметь продвигать эти интересы на международной арене», — уверен Криштапович.
Великороссы и белорусы составляют единое целое, единый русский народ, потому что белорусы — это русские люди. И самой исторической судьбой Белоруссии предопределено быть вместе с Россией, заключил собеседник издания.
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