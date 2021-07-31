«Восточное партнерство» — это своеобразный троянский конь, который был сконструирован в польско-шовинистических кругах, чтобы затащить его в Белоруссию и взломать цивилизационную основу общества и государственности. Об этом рассказал сопредседатель международной гражданской инициативы «Русский Союз» Лев Криштапович в интервью изданию Украина.ру

Лев Криштапович: «Русский союз» должен стать национальной идеей Белоруссии © sputnik.by

«Недопустимо историю белорусского народа уподоблять библейской истории и искать какую-то обетованную землю за пределами своей Русской цивилизации. Не надо идти ни на Запад, ни на Восток, надо уметь обустраивать собственную землю, надо исходить не из химерических европейских ценностей, а из собственных национальных интересов и уметь продвигать эти интересы на международной арене», — уверен Криштапович.

Великороссы и белорусы составляют единое целое, единый русский народ, потому что белорусы — это русские люди. И самой исторической судьбой Белоруссии предопределено быть вместе с Россией, заключил собеседник издания.

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