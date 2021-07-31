Конфликт в Афганистане может быть направлен и против Китая, и против России, поскольку за Среднюю Азию сегодня разворачивается активная борьба. Об этом рассказал президент Центра стратегических коммуникаций (Россия) Дмитрий Абзалов в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Абзалов: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Эксперт отметил, что Китай рассматривает Среднюю Азию не только как регион, но и как очень важную ресурсную базу, так как Пекин субсидировал и фактически строил на свои кредитные денежные средства целый ряд проектов, газопроводов в том числе.

По его мнению, то же самое касается и транспортной инфраструктуры, так как многочисленные шёлковые пути прошивают всю Среднюю Азию.

«Но помимо всего прочего Средняя Азия — наша зона экономических интересов. Значительная часть миграционного потока, который находится в Средней Азии идёт в Российскую Федерацию перевод денежных средств. Поэтому любые проникновения, усиление давления на эти республики может привести к серьёзным проблемам в нашем миграционном фонде, я уже не говорю о диаспорах. Наконец, у нас есть единое ОДКБ, в отличие от Китая у нас всё-таки военный проект, и мы обязаны защищать партнёров, а с учётом того, что границы усложняются, это большие сложности», — указал Абзалов.

Политолог также отметил, что Средняя Азия в будущем станет проблемой для США, поскольку Турция, Пакистан и Саудовская Аравия начинают усиливать свои региональные позиции.

А уж если бы не было этой битвы и гонки за то, кто быстрее выведет войска из Афганистана, а у Байдена жёсткий тайминг, в следующем году промежуточные выборы в Конгресс, где он может потерять большинство. При отсутствии внутриполитического фактора процесс вывода войск из Афганистана проходил бы намного проще и безопаснее, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.