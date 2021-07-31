В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками запрещенного в РФ движения «Талибан», которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли.
Эксперт подчеркнул, что дестабилизация в Афганистане может толкнуть страну в ЕАЭС и, возможно, в ОДКБ.
«Почему это важно? Я напоминаю, последнее время как раз идёт активное давление на нового — он уже давно новый — президента Узбекистана. Против интеграции выступают Европейский Союз и Вашингтон, блокируя, например, вступление Узбекистана в ВТО. Сейчас проблемы с безопасностью могут подтолкнуть Узбекистан к большей интеграции с Российской Федерацией: включение в оборонные блоки и, предположим, экономическая интеграция», — перечислил Абзалов.
Но здесь надо понимать, что необходимо удерживать весь фронт, то есть необходимо держать всю границу, и желательно, чтобы там было единообразие, потому что если будут происходить прорывы на таджикском направлении, то это может привести к определённому риску для соседей, поскольку там глубина заходов была очень широкая, на десятки километров в глубину, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.