Узбекистан — одна из успешных стран Средней Азии с очень высоким уровнем благосостояния граждан, но не на душу населения, а в целом по ВВП. Есть шансы, что дестабилизация в Афганистане не нанесет ей ущерба. Об этом рассказал президент Центра стратегических коммуникаций (Россия) Дмитрий Абзалов в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Абзалов: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Эксперт подчеркнул, что дестабилизация в Афганистане может толкнуть страну в ЕАЭС и, возможно, в ОДКБ.

«Почему это важно? Я напоминаю, последнее время как раз идёт активное давление на нового — он уже давно новый — президента Узбекистана. Против интеграции выступают Европейский Союз и Вашингтон, блокируя, например, вступление Узбекистана в ВТО. Сейчас проблемы с безопасностью могут подтолкнуть Узбекистан к большей интеграции с Российской Федерацией: включение в оборонные блоки и, предположим, экономическая интеграция», — перечислил Абзалов.

Но здесь надо понимать, что необходимо удерживать весь фронт, то есть необходимо держать всю границу, и желательно, чтобы там было единообразие, потому что если будут происходить прорывы на таджикском направлении, то это может привести к определённому риску для соседей, поскольку там глубина заходов была очень широкая, на десятки километров в глубину, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.