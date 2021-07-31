Основные проблемы Средней Азии, которые усугубятся вследствие дестабилизации в Афганистане, лягут именно на границы с Таджикистаном. Об этом рассказал президент Центра стратегических коммуникаций (Россия) Дмитрий Абзалов в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Абзалов: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Кроме того, значительная часть военнослужащих афганской армии, покидая свои позиции, уходит на территорию Таджикистана, отметил эксперт.

Это среднеазиатское направление, там находится крупнейшая российская военная база за территорией Российской Федерации, поэтому Таджикистан — это одно из основных направлений проблем, подчеркнул политолог.

«Уже были примеры того, как в Таджикистан проходили вооружённые формирования, были примеры, как силовые структуры Таджикистана уходили в направлении Афганистана, например, знаменитая ситуация с уже бывшим главой ОМОН Таджикистана», — перечислил Абзалов.

Собеседник издания добавил, что Таджикистан — наиболее уязвимая часть всей системы в Средней Азии, поскольку ситуация в Туркмении плюс-минус получше, она связана с тем, что это вообще очень закрытая страна с достаточно жёсткой системой, а Узбекистан — одна из успешных стран региона с высокими экономическими показателями.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.