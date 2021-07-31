В статье Владимира Путина об Украине есть своеобразный «прием айкидо», который российский президент использовал в контексте декоммунизационной политики. Об этом рассказал украинский политолог Алексей Якубин в интервью изданию Украина.ру

Алексей Якубин: кто он © Facebook, Алексей Якубин Владимир Путин назвал трагедией возникшую в последние годы стену между Россией и Украиной, которые являются частями одного исторического и духовного пространства.

Эксперт уточнил, что политика декоммунизации на Украине проводилась, подспудно встраивая в это некие антироссийские моменты, а Путин с помощью своей статьи поставил вопрос о том, насколько в советское время был корректно сформулирован вопрос о границах.

«Получается, что вся эта история с декоммунизацией, которую на Украине раскручивают националисты, уже создает для нее проблемы, учитывая, что большая часть населения никогда не была за. Не стоит забывать, что Украина, исходя даже из документов, является правопреемницей Украинской Советской Социалистической Республики. Получается, что попытки показать Советский Союз враждебным подспудно закладывают определенные проблемы с точки зрения легитимации современного государства. Именно это противоречие Путин в своей статье отметил», — полагает Якубин.

Основная же цель статьи Путина состояла в том, чтобы поменять в России подход к нарративу об отношениях с Украиной, поскольку если в советское время провозглашалось, что из разных народов образуется единый советский народ, то у Путина меняется акцент и провозглашается концепция единого народа, который, как река, разделился на потоки, заключил собеседник издания.

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