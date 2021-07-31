Заигрывая с талибами, Москва совершает политическую ошибку, поскольку таким образом она повышает уровень их легитимности. Об этом рассказал руководитель Центра изучения афганской политики (ЦИАП) Андрей Серенко в интервью изданию Украина.ру

Андрей Серенко: кто он © предоставлено Андреем Серенко Мария Захарова.

Возможно, Россия хотела бы через талибов подружиться с Пакистаном, который в значительной степени контролирует эту организацию, но это не очень предсказуемая дружба, так как вся элита и военная верхушка Пакистана окончили учебные заведения США и Великобритании, и они ориентированы на сотрудничество с этими англосаксонскими государствами и их армиями, уточнил эксперт.

«В тех экстремистских медресе Пакистана, где воспитывают молодых радикалов, отношение к России предельно негативное. Там распространяются учебные пособия, в которых Россия описывается не просто как дикая страна, а страна, в которой доминируют животные нравы. Там рассказывают, что русские женятся на матерях и что это неверные, которые хуже животных», — указал Серенко.

Кроме того, по его словам, когда Россия начала вторую войну на Кавказе в 2000 году, «Талибан» объявил войну России за то, что они совершили «агрессию против чеченского народа», и с тех пор Талибан эту войну, которую он объявил еще задолго до атаки на Нью-Йорк, не отменил.

«"Талибан" сегодня опасен не только тем, что он может перебросить боевиков через границу. Это полбеды, их сразу же разбомбят. Проблема в том, что «Талибан» формирует новую моду на джихад, в том числе среди российских мусульман. Их пропагандисты запустили в сетях новый мем. Они считают себя новой мировой сверхдержавой, имея в виду, что поскольку они победили США, то они автоматически стали новой мировой сверхдержавой», — подчеркнул политолог.

Российская политика в отношении Афганистана должна быть схожа с той, которая осуществляется в Сирии, речь идет о поддержке официального правительства, сил безопасности, за исключением военного присутствия, заключил собеседник издания.

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