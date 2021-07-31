Если какие-то незаконные вооруженные формирования из Афганистана вторгнутся на территорию среднеазиатских республик, они сумеют защитить себя. Об этом рассказал руководитель Центра изучения афганской политики (ЦИАП) Андрей Серенко в интервью изданию Украина.ру

Андрей Серенко: кто он © предоставлено Андреем Серенко

Но вообще эксперт выразил сомнение, что какие-то группы боевиков начнут пересекать границу, потому что вдоль нее сейчас нет формирований, которых талибы не контролировали бы.

«Если границу будут переходить какие-то незаконные вооруженные формирования, это в любом случае будут группы, которые в той или иной степени контролируются талибами. Сам «Талибан» такого вооруженного вторжения пока не планирует», — подчеркнул Серенко.

Есть не очень многочисленные группы игиловцев (запрещена в РФ), которые действуют в провинции Парван или Хост, но их слишком мало, их возможностей и сил хватает только для того, чтобы проводить снайперские атаки против отдельных военнослужащих афганской армии, минировать дороги или взрывать ЛЭП, уточнил политолог.

Организовать вторжение даже несколько сотен человек в республики Центральной Азии ИГИЛ просто не способен, заключил собеседник издания.

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