Статья «Об историческом единстве русских и украинцев» была опубликована на сайте Кремля 12 июля. В ней президент РФ Владимир Путин назвал трагедией возникшую в последние годы стену между Россией и Украиной, которые являются частями одного исторического и духовного пространства.
Если в советское время провозглашалось, что из разных народов образуется единый советский народ, то у Путина меняется акцент и провозглашается концепция единого народа, который, как река, разделился на потоки, обратил внимание эксперт.
«Это отличает подход от советского, который, мне кажется, во многом влиял на отношение к этническому вопросу», — подчеркнул Якубин.
К тому же, политика декоммунизации на Украине проводилась, подспудно встраивая в это некие антироссийские моменты, а Путин с помощью своей статьи поставил вопрос о том, насколько в советское время был корректно сформулирован вопрос о границах, уточнил политолог.
Следующий вопрос — насколько в Киеве будут вести какую-то дискуссию с этой статьей или ограничатся какими-то общими лозунгами, заключил собеседник издания.
Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.