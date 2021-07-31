Одна из ключевых целей статьи Владимира Путина состояла в том, чтобы поменять в России подход к нарративу об отношениях с Украиной. Об этом рассказал украинский политолог Алексей Якубин в интервью изданию Украина.ру

Алексей Якубин: кто он © Facebook, Алексей Якубин Владимир Путин назвал трагедией возникшую в последние годы стену между Россией и Украиной, которые являются частями одного исторического и духовного пространства.

Если в советское время провозглашалось, что из разных народов образуется единый советский народ, то у Путина меняется акцент и провозглашается концепция единого народа, который, как река, разделился на потоки, обратил внимание эксперт.

«Это отличает подход от советского, который, мне кажется, во многом влиял на отношение к этническому вопросу», — подчеркнул Якубин.

К тому же, политика декоммунизации на Украине проводилась, подспудно встраивая в это некие антироссийские моменты, а Путин с помощью своей статьи поставил вопрос о том, насколько в советское время был корректно сформулирован вопрос о границах, уточнил политолог.

Следующий вопрос — насколько в Киеве будут вести какую-то дискуссию с этой статьей или ограничатся какими-то общими лозунгами, заключил собеседник издания.

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